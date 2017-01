NAC plukt verdediger Chiro N'Toko weg bij SC Cambuur,

BREDA - NAC Breda heeft zich maandag versterkt met Chiro N'Toko. De 28-jarige verdediger komt uit de Democratische Republiek Congo en wordt overgenomen van SC Cambuur. De fysiek sterke nieuweling speelde eerder in ons land voor FC Eindhoven. Die club deed hem afgelopen zomer over aan SC Cambuur. N’Toko verbond zich voor anderhalf jaar aan NAC.

De Bredase club had al langer een oogje op de speler, die eerder onder contract stond bij ADO Den Haag. N’Toko speelde dertien wedstrijden voor Cambuur en hij raakte daarna door een blessure uit beeld.





Open voor vertrek

Andere spelers grepen in de tussentijd hun kans, waardoor de Friese Jupiler-Leagueclub openstond voor een vertrek van N'Toko. NAC kon de Congolees, die een Belgisch paspoort heeft, daardoor alsnog aantrekken.



N'Toko is de eerste aanwinst voor de nieuwe trainer Stijn Vreven. Zijn ploeg staat halverwege het seizoen op de achtste plaats in de Jupiler League. Vreven, als actief voetballer een fanatiek verdediger, leidde vorige week dinsdag voor het eerst een training van de Bredase club.



'Voorop in de strijd'

N’Toko moet een man naar het hart van Vreven zijn. Hans Smulders, technisch directeur van NAC, zegt op de site van zijn club dat de aankoop ‘als geen ander weet wat er in de Jupiler League wordt gevraagd.’ Volgens Smulders is er een man in huis gehaald die altijd voorop gaat in de strijd en erg sterk is in de duels. Laat Vreven nu ook zo’n type speler zijn geweest.



N’Toko zelf is uiteraard ook in zijn nopjes met de transfer. ”De ambities van de club spreken mij enorm aan en ik kijk er naar uit om voor NAC aan de slag te gaan.” De Bredase ploeg hervat de competitie maandagavond in de stad waar Vreven jarenlang voetbalde, tegen Jong FC Utrecht.