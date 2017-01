Willem II supporters die gooiden met Feyenoord-fan voor de rechter: 'Ik schaam me diep'

BREDA - Justitie heeft vijf en acht maanden gevangenisstraf geëist tegen twee Willem II-supporters die betrokken waren bij openlijke geweldpleging begin oktober tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Twee andere Tilburgse supporters moeten als het aan de officier van justitie ligt een taakstraf krijgen van 220 en 240 uur.

Tijdens die wedstrijd sloeg de vlam in de pan toen de 0-2 werd gescoord door de Rotterdammers. Twee Feyenoord-fans juichten in een vak van Willem II en werden door de thuissupporters weggejaagd. Een van de Feyenoord-fans werd daarbij over de reling gegooid. De beelden werden maandag in de rechtszaal vertoond.



Strafblad

Twee van de vier betrokken Willem II fans kwamen vandaag naar de zitting. Een van hen heeft een strafblad vanwege meerdere delicten, waaronder mishandeling en beledigingen. De andere supporter heeft een blanco stafblad. Op de beelden is te zien hoe de twee supporters worden geschopt en geslagen.



Een van de twee mannen die met paraplu's op een Feyenoord-supporter in sloegen, weet niet wat hem op dat moment bezielde. De man heeft een goede baan en een kind en kwam niet eerder met justitie in aanraking. "Ik schaam me diep, ik vind het verschrikkelijk om terug te zien."



Stewards

Volgens de Willem-II fans gedroegen de Feyenoorders zich provocerend en grepen stewards onvoldoende in. Daar namens de mannen het heft in eigen hand. Toen er gescholden werd, werden de Feyenoorders hardhandig weggewerkt.





De Feyenoord-supporters deden zelf geen aangifte, maar justitie besloot de Willem II fans wel te vervolgen. Twee van de verdachten hebben bekend.Vanuit Willem II zijn er ook al straffen opgelegd. Twee supporters kregen een stadionverbod van 5 jaar, een andere kreeg 8 jaar en een supporter mag zich levenslang niet meer in het stadion vertonen.