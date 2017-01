Burgemeester Boy Swachten van Bladel iets aan de beterende hand

BLADEL - Burgemeester Boy Swachten van Bladel is mogelijk voorzichtig aan het herstellen. Uit zijn laatste onderzoeken blijkt dat sommige uitzaaiingen kleiner zijn geworden. De burgemeester vecht al jaren tegen kanker.

Swachten wordt behandeld bij het Radboud UMC in Nijmegen. De gemeente Bladel zegt dat de immunotherapie redelijk aanslaat en dat sommige uitzaaiingen zijn gekrompen maar dat andere uitzaaiingen nog wel zorgwekkend zijn.



Burgemeester Swachten: "Het zijn moeilijke tijden met veel bezoeken aan het ziekenhuis en slechte maar ook betere dagen. We proberen er het beste van te maken. De ziekte doet een flinke aanslag op mijn fysieke en psychische gesteldheid maar we blijven positief. De resultaten van de onderzoeken zijn hoopgevend maar we hebben nog een lange weg te gaan."



Nierkanker

Bij Swachten werd al in 2013 nierkanker geconstateerd. Hij kon daarna vrij snel weer aan het werk, maar werd in 2014 weer ziek.



Vanwege de gezondheidsproblemen is op 1 november 2016 Peter Maas benoemd tot waarnemend burgemeester van Bladel.