Verwarde man bij brandend huis in Breda dacht dat hij mannen met messen zag

BREDA - De verwarde 40-jarige Bredanaar die zondag is opgepakt, omdat hij vermoedelijk zijn huis aan de Joris Nempestraat in brand stak, dacht dat hij mensen met messen in zijn woning zag. Dat riep hij tegen de brandweer die was toegesneld om het huis te blussen. Er bleken geen mensen met messen in het huis te zijn. De man is vastgezet en wordt maandag beoordeeld door de GGZ.

Buurtbewoners verklaarden dat ze de verdachte vlak voor de brand luid tekeer hoorden gaan in zijn huis. Tijdens de brand rende de man naar buiten en riep luidkeels: "Ik steek jullie allemaal kapot."



Dieren overleden

De brandweer haalde twee honden uit het pand. Een van de twee, een buldog, was overleden. De andere hond is met een zuurstofkapje over zijn snuit door de dierenambulance meegenomen. Ook vonden brandweerlieden een dode papegaai in het huis.



De brandweer vermoedt dat de brand in de gang is ontstaan.