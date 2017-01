Te koud om les te geven, Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda stuurt leerlingen naar huis

BREDA - De kerstvakantie duurt voor leerlingen van het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda noodgedwongen een dagje langer. De verwarming in de school is kapot en het is daardoor te koud om lessen te volgen.

Alle lessen gaan maandag niet door, zo meldt de school op haar website. Ook de schoolexamens die stonden gepland, worden niet gehouden.



De school gaat ervan uit dat het schoolgebouw dinsdag weer voldoende is opgewarmd.