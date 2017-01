Opnieuw activiteit bij afgebrand bedrijf Someren-Heide, omwonenden 'onaangenaam verrast'

SOMEREN-HEIDE - "Na alles wat daar gebeurd is, zit de buurt er bovenop. Dus toen er vorige week vrachtwagens het terrein bij Van den Hoogen opreden, kwamen er meteen telefoontjes bij ons binnen. De omwonden zijn onaangenaam verrast. En dan druk ik mezelf voorzichtig uit." Dat stelt Ad de Regt, woordvoerder van de gemeente Someren-Heide. Volgens hem liggen er inderdaad weer autobanden op het terrein. En dat mag juridisch gezien ook. "Maar het is wel vervelend voor de buurt."

Dagenlang woedde begin november vorig jaar een enorme brand op het terrein van Van den Hoogen. Vooral héél véél banden gingen in vlammen op. De brand was niet te blussen en zorgde voor flinke overlast in de buurt. Rook en stank jaagden omwondenden zelfs tijdelijk hun huizen uit. En die getergde omwonenden willen maar één ding: het bandenrecyclingbedrijf weg uit hun achtertuin.



'Bodemonderzoek niet hinderen'

Ook de gemeente wil dat het bedrijf verhuist. Gesprekken daarover lopen. De Regt: "Maar het kan echt nog wel even duren voor daar duidelijkheid over komt." En tot die tijd? "Van den Hoog mag zijn bedrijfsactiviteiten gewoon uitvoeren. Als dat tenminste het bodemonderzoek niet hindert."



Dat bodemonderzoek moet uiterlijk 20 januari beginnen en moet uitwijzen of de grond op het bedrijfsterrein door de brand vervuild is. Eerder bleek al dat een flink stuk grond van de gemeente dat in elk geval is. Het gaat om zo'n 6600 m2 land dat werd verpacht aan een boer. Van den Hoogen moet dat terrein in elk geval laten saneren en moet ook daarmee uiterlijk 20 januari starten.



Om die reden schrok ook de gemeente Someren, toen omwonenden melding deden van bedrijfsactiviteit bij Van den Hoogen. De Regt: "Wat ze nu doen bij het bedrijf, mag het bodemonderzoek en de sanering niet hinderen. We hebben gezien dat er inderdaad weer containers met banden op het terrein staan. Die containers kunnen makkelijk worden verplaatst voor het bodemonderzoek straks. Dus dat mag. Het wordt een ander verhaal als de banden over het terrein worden uitgestort, want dan kan de bodem niet worden onderzocht. Maar dat is zover wij weten niet aan de orde."