Bergen op Zoom wil massaal verzet tegen kerncentrale Doel

BERGEN OP ZOOM - West-Brabantse gemeentes moeten samen de strijd aangaan tegen de Belgische kerncentrale Doel. Dat wil de Bergse locoburgemeester Arjan van der Weegen. Hij stuurde alle gemeentes een brief waarin hij opriep om de handen ineens te slaan.

Samen met Steenbergen en Tholen diende Bergen op Zoom eerder al een klacht in bij de Europese Commissie tegen het openhouden van de kerncentrale. De gemeentes voelden zich buitenspel gezet bij de beslissing om de kerncentrale Doel, net over de grens in België, langer open te laten blijven. "Door de ligging van de kerncentrale lopen wij namelijk evengoed het risico om geraakt te worden door problemen bij de kerncentrale in Doel," aldus de gemeente in de brief.



Problemen

De Belgische kencentrales in Doel, vlakbij Ossendrecht, zijn al langer een punt van discussie. Afgelopen jaar kampten de centrales met ouderdomskwaaltjes waarvoor herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd. Volgens de gemeente Bergen op Zoom zijn er zoveel incidenten geweest dat ze vinden dat de kerncentrale moet sluiten.





"In het afgelopen jaar kwamen regelmatig berichten naar buiten over haarscheurtjes in de kernreactoren, stilgezette reactoren en vermeende terroristische plannen. Logischerwijs groeit het gevoel van onveiligheid bij de inwoners van de gemeente en deze gevoelens moeten geadresseerd worden," schrijft de loco-burgemeester.



Ondersteunen

In augustus vorig jaar heeft de gemeente Woensdrecht al laten weten de klacht die Bergen op Zoom indiende bij de Europese Commissie niet te ondersteunen. Of andere gemeentes zich wel willen aansluiten bij Bergen op Zoom is nog niet bekend.