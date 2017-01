Woonboot in vlammen op in Lith, kat nog steeds zoek

LITH - In de jachthaven van Lith is maandagochtend rond halftwaalf brand in een woonboot uitgebroken. De brandweer stelt dat de woonboot verloren gaat. Er zijn geen gewonden gevallen, al is het nog onduidelijk waar de kat van de eigenaresse is, aldus de brandweer.

Veel bootjes rond de woonboot zijn inmiddels weggevaren of worden door de brandweer natgehouden. De brandweer is met meerdere korpsen ter plaatse, maar had aanvankelijk veel moeite om het vuur te blussen.