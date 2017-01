Drie Brabantse bestuurders kunnen de opvolger van Aboutaleb worden

EINDHOVEN - Maar liefst drie Brabanders maken kans om uitgeroepen te worden tot de Beste Lokale Bestuurder van 2016. Wethouder Depla uit Eindhoven, Commissaris van de Koning Van de Donk en wethouder Smeulders van Helmond maken kans op de titel. Vorig jaar ging de prijs naar burgemeester Aboutaleb.

Via de website Bestebestuurder.nl kunnen mensen hun stem uitbrengen op hun favoriete lokale bestuurder. Ook is te lezen waarom deze drie Brabanders, samen met zeven anderen, genomineerd zijn voor de titel.



Commissaris van de Koning Wim van de Donk, provincie Noord-Brabant

Afgelopen jaar hield hij zich als voorzitter van de Commissie Toekomstgericht lokaal bestuur bezig met de vraag of de inrichting van ons bestuurlijke systeem effectief genoeg is. Van de Donk wordt beschreven als betrokken, verbindend en deskundig. Hij schuwt moeilijke onderwerpen zoals de georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant en de opvang van asielzoekers, niet.



Wethouder Paul Smeulders, Helmond

Sinds 2014 is hij wethouder, maar of Smeulders zijn eerste termijn volmaakt is de vraag. Als zijn partij het in maart goed doet bij de Tweede Kamerverkiezingen, dan wacht hem een toekomst in de landelijke politiek. Duurzaamheid is een thema waarmee hij in Helmond aan de weg timmert. Volgens collega’s is hij communicatief en daadkrachtig.



Wethouder Staf Depla, Eindhoven

Depla is de ‘informele leider van de brainportregio’, zo valt in de open commentaren bij zijn nominatie te lezen. De Eindhovense wethouder heeft een actieve rol gehad in de erkenning van de Noord-Brabantse stad als centrum van de regio Brainport, als ook bij het verkrijgen van de bijbehorende financiering. Depla scoort volgens de site op kwaliteiten als ondernemend, betrokken, analytisch en deskundig.