Mark kreeg zwavelzuur over zich heen gegooid, familie start crowdfundingsactie

RIJSBERGEN - Het is een heftig verhaal met een dramatische afloop. De Rijsbergse Mark van Dongen overleed 2 januari nadat zijn ex anderhalf jaar geleden een emmer zwavelzuur over hem heen gooide. Zijn broer Bart van Dongen is nu een crowfundingsactie gestart voor de vader van Mark. ‘Mijn vader heeft zijn hele leven opgegeven om voor Mark te zorgen,’ aldus Bart.

Mark studeerde in het Engelse Bristol, waar hij pas was afgestuurd als civiel engineer. Hij maakte het na vijf jaar uit met zijn Zuid-Afrikaanse vriendin. Volgens de familie van Mark liet zij het er niet bij zitten en gooide ’s nacht een emmer zwavelzuur over hem heen.



Verminkt

“Vanwege de aanslag op zijn leven moest mijn broertje zijn linkerbeen, één oog en één oor missen. Hij was meer dan 80 procent van zijn lichaam vreselijk verminkt. Hij was tot aan zijn nek verlamd. Door het zuur waren zijn botten aangetast en dat veroorzaakte helse pijnen,” aldus broer Bart van Dongen.



Om zijn zoon bij te staan, reed Barts vader Kees continu op en neer naar Bristol. Omdat die reizen duur waren en hij geen geld had voor een hotel, sliep hij in zijn Opel Combo. “Zelf als het vroor, lag hij daar,” vertelt Bart. Uiteindelijk werd Mark naar een Belgisch ziekenhuis overgeplaatst, op 10 minuten afstand van het huis van zijn vader. Daar overleed hij op 2 januari.



Geld

Bart zamelt nu geld in voor zijn vader om zijn leven weer op de rit te krijgen. “De rechtszaak tegen de ex-vriendin gaat ook weer bijna van start en dan zal mijn vader weer ongeveer acht weken in Engeland moeten verblijven. Ik hoop dat er mensen zijn die donaties willen doen.” De teller van de actie staat ondertussen op ruim 6000 euro.