De Aston Martin van Max Verstappen is al verkocht!

EINDHOVEN - Pech voor de liefhebbers die dachten nog even door te kunnen sparen: de Aston Martin van Max Verstappen die sinds maandagochtend te koop stond bij Cito Motors in Eindhoven is al verkocht.

LEES OOK: Niet van een oud vrouwtje geweest: de Aston Martin van Max Verstappen is te koop



"Dat is inderdaad heel snel gegaan", vertelt een medewerker van Cito Motors. Het heeft ook zeker te maken met alle media-aandacht die de auto kreeg en natuurlijk door de beroemde vorige eigenaar.



De vaste clientèle van het bedrijf was al eerder ingelicht. Of een vaste klant de auto heeft gekocht en voor welke prijs, is nog niet bekend. De Aston Martin V12 Vantage S stond te koop voor 239.500 euro.