Schade door gladheid valt mee: 'Mensen hebben goed naar waarschuwingen geluisterd'

BREDA - Het aantal gewonden dat binnenkwam bij Brabantse ziekenhuizen door de gladheid van zaterdag valt over het algemeen mee. Ondanks tientallen ongelukken door gladheid, is ook het aantal blikschademeldingen beperkt. "We denken dat veel mensen de weerswaarschuwingen serieus hebben genomen en niet de weg zijn opgegaan. Daardoor zaten minder mensen dan normaal in de auto en vallen de cijfers mee.", zo denkt een woordvoerster van verzekeraar Interpolis.

Bij de verzekeraar kwamen zelf iets minder meldingen binnen dan normaal. Ook bij verzekeraar ZLM zijn tot maandagmiddag 'slechts' twintig schademeldingen gemeld in Brabant. Het ging wel om zware schadegevallen van bijvoorbeeld auto's die in de vangrail zijn beland.



LEES OOK: Chaotische dag op de weg: gladheid, ongelukken en files



Gebroken polsen

Bij de ziekenhuizen kwamen vooral mensen binnen met gebroken polsen die op straat waren uitgegleden. Zo behandelde het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal 28 patiënten. "Het was heel rustig. Zaterdagmiddag kwam er maar één persoon binnen. De rest van het weekend bleef het ook rustig", zo zegt een woordvoerder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.



Alleen bij het Sint-Anna Ziekenhuis in Geldrop was het drukker dan normaal. "Aanzienlijk drukker. We hebben zaterdag 17 mensen gezien die letsel hadden dat te maken had met gladheid. Op zondag waren er nog eens 11 slachtoffers." Bij het Sint-Anna kwamen ook vooral mensen binnen met pols-, hand-, of beenbreuken binnen. In Tilburg en Waalwijk was het bij het TweeSteden Ziekenhuis en het Elisabeth ziekenhuis op zaterdagochtend erg rustig. "In de middag en 's avonds werd het drukker."



Landelijk 1 tot 2 miljoen euro aan schade

Landelijk ligt de schade door de gladheid ongeveer tussen de 1 en 2 miljoen euro. Dat liet een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars maandag weten. Hij sprak daarbij wel van 'een erg ruwe schatting'.



Sommige ziekenhuizen, zoals het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Amphia Ziekenhuis in Oosterhout en Breda konden nog geen gegevens aanleveren.