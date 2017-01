Anonieme klauteraars beklimmen bekende Eindhovense gebouwen [FOTO'S]

EINDHOVEN - Het account is nog maar zes weken actief, maar toch staat Straight Up Urbex op Instagram garant voor misschien wel de meest spectaculaire kiekjes van Eindhoven. Onherkenbaar gaan de fotografen te werk, onlangs bezochten ze ook een verklaten Philips Stadion.

Wie er achter het account zit, is onduidelijk. De beheerder, of een van hen, laat zich onder meer fotograferen en filmen in verlaten gebouwen, op hoge daken en hangend aan bouwwerken.



Degene die bekend zijn in Eindhoven herkennen bijvoorbeeld het Stationsplein, en ook is het Beursgebouw duidelijk te zien.



In veel gevallen zijn de plekken waar ze zich bevinden niet opebaar toegankelijk. De explorers zijn dan ook niet herkenbaar in beeld.





Het meest opvallende filmpje is gemaakt in het Philips Stadion. De beheerders van het account beweren het stadion van PSV te zijn geïnfiltreerd. Een filmpje van het bezoek werd in de nacht van zondag op maandag op de pagina geplaatst: