Bewust filmen van brute mishandeling in Breda: 20 uur werkstraf

BREDA - De 20-jarige Bredanaar die in november filmde hoe een jongen in het uitgaanscentrum van Breda werd mishandeld, heeft maandag een taakstraf van twintig uur gekregen. De officier van justitie bepaalde de straf tijdens een hoorzitting waarop de verdachte moest verschijnen.

Het filmpje trok veel aandacht. Op de beelden is te zien dat een 17-jarige jongen uit Oosterhout iemand hard in zijn gezicht slaat en voor homo uitscheldt. De Bredanaar legde de mishandeling bewust vast op beeld.



Zoon aangegeven

Na de mishandeling rende de verdachte weg en ging ook het slachtoffer ervandoor. De moeder van de Oosterhouter zag het filmpje op internet en besloot haar zoon bij de politie aan te geven.



Volgens OM-woordvoerster Martine Pilaar heeft de maker van het filmpje spijt betuigd en zijn straf geaccepteerd. De verdachte weet niet goed waarom hij de mishandeling filmde en vervolgens op internet zette.



"De officier van justitie vindt de handelingen van de verdachte onbegrijpelijk", aldus Pilaar. Er is in de strafbepaling rekening gehouden met het blanco strafblad van de Bredanaar en het feit dat het slachtoffer nog redelijk ongeschonden uit de strijd kwam.



Tweede hoorzitting

De 17-jarige jongen uit Oosterhout die de klappen uitdeelde moet zich op 31 januari bij het OM melden.