We gaan weer rijden! Mis ook vandaag niets van de Dakar Rally [LIVEBLOG start om 18:00 uur]

SON - Kan trucker Gerard de Rooy zijn leidende positie in de Dakar Rally vasthouden? En slaagt Kees Koolen er opnieuw in om op zijn quad een dagzege te pakken? Ook vandaag hoef je bij ons niets te missen van de loodzware rally.

Maandag 9 januari / etappe 7: La Paz - Uyuni

Proef 161 km / totaal 640 km

Na een dag bijkomen (en vooral sleutelen) wacht het eerste deel van de marathonetappe. Bereid je voor op magische plaatjes van de Uyuni-zoutvlakte. In het bivak zijn vanavond geen assistentievoertuigen welkom. De coureurs moeten het helemaal zelf doen.



In een liveblog houden we je de hele dag op de hoogte van alle ontwikkelingen in de Rally. We beginnen vandaag om 18.00 uur. Lees je dan mee?



De liveblog kun je ook bekijken in een groot scherm