Mathieu van der Poel wint dag na Nederlands kampioenschap alweer veldrit

OTEGEM - Mathieu van der Poel werd zondag Nederlands kampioen, een dag later won hij de veldrit in het West-Vlaamse Otegem. Voor Van der Poel is het zijn zestiende zege van het seizoen.

In de derde ronde vond Van der Poel het tijd om te versnellen, daar legde hij de basis voor de winst. Hij kwam in eerste positie en trok vervolgens de kopgroep uit elkaar. Al snel reed hij alleen over het zware parcours. Zo kwam hij uiteindelijk ook over de finish, alleen. Toon Aerts werd tweede, voor Laurens Sweeck.



De start van Van der Poel was niet goed. Hij koos er in de materiaalzone bewust voor niet van fiets te wisselen en maakte lopend achterstand goed. Na twee ronden was er de aansluiting, waarna hij vanaf ronde drie aan kop ging.Even was er nog opschudding. Twee ronden voor het einde wilde Van der Poel juist wel van fiets wisselen, maar toen stond er geen nieuwe fiets klaar. Het tijdverlies bracht de zege van Van der Poel echter niet in gevaar.