Jongetje vast op ijs in Rosmalen, filmpje van reddingsactie gaat viraal

ROSMALEN - Een video waarop te zien is hoe een jongetje door de brandweer van het ijs wordt gered in Rosmalen, gaat viraal. Op Facebook is het filmpje al meer dan één miljoen keer bekeken en ruim vijfduizend keer gedeeld.

Het jongetje was aan het sleeën. Hij gleed vanaf een heuveltje naar beneden, het bevroren water op “Omstanders waren bang dat hij door het ijs zou zakken. Daarom zijn wij gebeld”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Een brandweerman sprong in het water. Met een ‘rescue board’ werd het jongetje veilig naar de kant gehaald.