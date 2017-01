Hans Vogels heeft zich bedacht: 'Ik wil de Dakar Rally weer rijden'

BOSKANT - Motorcoureur Hans Vogels uit Boskant wil over twee, drie jaar terugkeren in de Dakar Rally. Vorig jaar gaf hij aan een definitief punt achter zijn loopbaan te hebben gezet, maar daar komt hij nu van terug.

"Over een paar jaar wil ik de draad weer oppakken", vertelt Vogels maandag tegen Omroep Brabant. "Ik wil me dan inkopen bij een team en dan deelnemen."



De belangrijkste reden voor de motorcoureur om dit jaar niet meer mee te doen, was een gebrek aan tijd. Hij kon het rijden niet combineren met zijn baan en gezin. Vogels reed de Rally in 2014, 2015 en 2016 uit. Twee jaar geleden was hij met een elfde plek in het eindklassement zelfs de beste Nederlander.



"Het is best moeilijk om de rally nu vanaf de bank te bekijken", geeft Vogels toe. "Ik kijk iedere dag om mijn collega's te zien. Het is heel mooi om te zien wat ze daar presteren. Veel plekken zijn ook voor mij erg herkenbaar. Daar heb ik zelf ook gereden."