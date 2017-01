Dode man gevonden in flat Bergen op Zoom, politie trapt deur in

BERGEN OP ZOOM - In een flat aan de Bunthof in Bergen op Zoom is maandag aan het begin van de middag een dode man gevonden. Een getuige zag de man vanaf de galerij liggen in de gang van zijn appartement. Daarop waarschuwde hij de hulpdiensten.

Agenten trapten de deur van het appartement in om binnen te komen. Eenmaal binnen bleek de man te zijn overleden. Hoe lang hij daar gelegen heeft, is niet bekend.



Geen misdrijf

De politie onderzoekt hoe de man om het leven is gekomen, maar gaat voorals nog niet uit van een misdrijf.