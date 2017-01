Uitgebrande BMW in Essen was waarschijnlijk vluchtauto na liquidatie in Breda

BREDA - De uitgebrande BMW die bij Essen in België werd aangetroffen, is vrijdagavond vrijwel zeker als vluchtauto gebruikt na de liquidatie van de 60-jarige Peter van der Linde in Breda. Ook vermoedt de politie dat de andere uitgebrande auto die vrijdagnacht in Bavel is aangetroffen ook is gebruikt bij de liquidatie. "Hoe precies is nog niet te zeggen. Daar doen we onderzoek naar", aldus politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

Opsporing Verzocht besteedt dinsdag aandacht aan de moordzaak.



Slachtoffer was bij feest in café 't Hoekske

Peter van der Linde werd vrijdagavond na een bezoek aan een feest in café 't Hoekske aan het Dijkplein in Breda op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de Lunetstraat. Tot dusver zijn er geen aanwijzingen dat er in het café iets is voorgevallen dat leidde tot een schietpartij. "Maar als mensen toch iets hebben gezien bij het feest, willen we dat graag weten. Dat geldt ook voor mensen die in de buurt van de Lunetstraat verdachte voertuigen of personen hebben gezien of bekenden van het slachtoffer die mogelijk meer weten", zo zegt Van Hooijdonk.



De politie gaat uit van een afrekening. Er zijn vermoedens dat woonwagenbewoner Van der Linde een rol heeft gespeeld in de xtc-handel. Het slachtoffer was een bekende van de politie. De politie hoopt snel op meer tips. "Naar een motief voor de afrekening blijft het voorlopig gissen", aldus Van Hooijdonk.



