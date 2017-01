'Het gaat er dit jaar echt keihard aan toe in de Dakar Rally'

SON - Met nog tien Brabantse coureurs in competitie, gaat de Dakar Rally maandag verder. Gerard de Rooy staat eerste bij de trucks, maar er zijn meerdere Brabantse troeven in dat klassement. En ze hebben allemaal ambitie.

Maurik van den Heuvel uit Boekel, tiende in het klassement

Achterstand op De Rooy: 1:05:44

"We weten dat we een stuk sneller zijn in vergelijking met vorig jaar. De concurrentie is dat alleen ook. Het gaat er vooraan echt kei en keihard aan toe. Maar dat is alleen maar mooi." Van den Heuvel staat nu tiende en hoopt bij de beste tien te blijven. "Als we in de top tien eindigen pakken we een lekker pilsje met z'n allen. Dan gaan we wel even doorzakken."



Hans Stacey uit Best, achtste in het klassement

Achterstand op De Rooy: 43:30

"Het wordt een helse week. We gaan ons uiterste best doen. De truck en de snelheid is goed. De afgelopen week heb ik heel behoudend gereden." Hoe hoog Stacey gaat eindigen in het klassement, kan hij niet voorspellen. "Je kunt niet meer doen dan je best."



Vick Versteijnen uit Tilburg, 22ste in het klassement

Achterstand op De Rooy: 6:05:13

"Hopelijk hebben we ons portie pech in deze Dakar Rally inmiddels gehad. Ons doel is nu om een paar leuke uitslagen in dagetappes te rijden. We hopen aan het einde van de race in de top vijftien te staan. Dat is de ambitie. Het zal lastig worden, de concurrentie is moordend."



