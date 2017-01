Overvaller slaat met bijl op balie en eist geld bij tankstation in Breda [VIDEO]

BREDA - Een half jaar geleden liep een gemaskerde man een tankstation aan de Kapittelweg in Breda binnen. Met een bijl bedreigde de overvaller de medewerker. Hij eiste geld, kreeg dat ook en ging er meteen weer vandoor.

De overval werd vorig jaar op 24 juli om kwart over negen gepleegd. Omdat de dader nog altijd niet is gevonden, zond opsporingsprogramma Bureau Brabant maandagavond bewakingsbeelden uit van de overval.



Signalement

Binnen twee minuten was de overval gepleegd. De dader is een getinte man die sprak met een buitenlands accent. Hij is tussen de 20 en 25 jaar oud. De man is 1,70 meter lang, heeft donker haar en een normaal postuur.