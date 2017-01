Burgemeester Jorritsma: 'Nuenen moet samengaan met Eindhoven'

EINDHOVEN - Nuenen zou samen moet gaan met Eindhoven. Dat zei burgemeester John Jorritsma van Eindhoven maandag in zijn nieuwjaarstoespraak. Ook een fusie met Son en Breugel is een optie, maar volgens Jorritsma zijn de inwoners van Nuenen en omliggende dorpen vooral gericht op Eindhoven. "Samengaan met de stad is dan ook het enige logische antwoord."

De keuze is aan Nuenen, maar de Eindhovense burgemeester pleit voor een herinrichting van het stedelijk gebied. Mét Nuenen.



Drie of vier gemeenten

De burgemeester wil dat Zuidoost-Brabant in de toekomst uit drie of vier gemeenten met een sterk eigen profiel gaat bestaan. Hij ziet daarin een stedelijke gemeente, zonder Helmond. "Helmond wordt centrumstad van De Peel", zei Jorritsma. "Ook zouden er een of twee landelijke gemeenten moeten ontstaan door het samengaan van de A2-gemeenten Heeze, Cranendonck en Valkenswaard én de huidige Kempengemeenten."



Criminaliteit bestrijden

De Eindhovense burgemeester zei verder dat hij met politie en justitie wil kijken hoe het strafproces effectiever kan. De reden voor zijn oproep is het boek van journalist Jan Tromp en hoogleraar Pieter Tops. Het boek gaat over diepgewortelde georganiseerde criminaliteit, vooral in Brabant. Volgens Jorritsma heeft Den Haag niet of nauwelijks gereageerd. "Bestrijding van criminaliteit lijkt mij een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit moet worden gesteund met faciliteiten én geld."