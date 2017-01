Grote drukte bij schadebedrijven na glad weekend

EINDHOVEN - Hoewel de meeste automobilisten goed luisterden naar de weerswaarschuwingen, was het toch een druk weekend voor autobergers en schadeherstelbedrijven. De gladheid veroorzaakte dit weekend een behoorlijk ongelukken.

Een groot ijsplakkaat zorgde ervoor dat Guido Brands op de kop in een greppel terecht kwam. "Als hij nog een klein stukje verder was gerold, had ik hier niet meer gestaan", aldus de pechvogel. Hij kijkt toe naar hoe zijn auto bij een autoschadebedrijf in Eindhoven wordt afgeleverd. "Het is hier drukker dan normaal", zegt Imke Verhoeven-Brouwers van Lammers autoschade.



ZIE OOK: Chaotische dag op de weg: gladheid, ongelukken en files



'Extreem druk'

Ook bij bergingsbedrijf Logicx zijn ze flink in de weer door de gladheid. "Het is zaterdag extreem druk geweest. We hebben extra personeel moeten invliegen, anders was het niet te doen", zegt Pascal Delissen. Volgens hem was het minstens vier keer zo druk als op een doorsnee zaterdag. "Het gleed alle kanten van de weg af, de sloot in, de vangrail in."



Toch maakte de gladheid niet op iedereen indruk. "Je staat net naast de weg een auto op te takelen en mensen komen nog steeds als gekken langs", zag Delissen. "Op alle snelwegen stond dat er vijftig gereden moest worden, maar ik heb er maar weinig gezien die zich daar aan hielden."



Stoeprandjes en paaltjes

Niet alleen op de grote wegen ging het mis. Ook in woonwijken was het hier en daar kassa. "Vaak zie je dan mensen die tegen een stoeprandje of paaltje aan zitten", zegt Verhoeven-Brouwers van het autoschadebedrijf. "Men probeert voorzichtig te doen, maar dat lukt soms toch niet helemaal."



Brokkenpiloot Guido heeft zelf niet veel aan het ongeluk over gehouden: "Alleen een beetje hoofdpijn." Maar lachen kan hij nog wel. "Dit is allemaal vervangbaar", zegt hij terwijl hij naar zijn gehavende auto kijkt. "Ik ben al lang blij dat ik er zelf heelhuids uit ben gekomen."