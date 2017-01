Brutale winkeldief slaat twee keer toe in korte tijd [VIDEO]

BERGEN OP ZOOM - Eerst een diefstal bij de Big Bazar in Bergen op Zoom. Een paar dagen later een greep uit de kassa bij het Golden Tulip hotel in Breda. Beide diefstallen werden begin december gepleegd door dezelfde dader, maar hij is nog niet gepakt. Opsporingsprogramma Bureau Brabant heeft maandagavond duidelijke bewakingsbeelden uitgezonden.

Op 1 december probeerde de man een geldcassette te stelen bij de Big Bazar in Bergen op Zoom. Twee handlangers leidden de caissière af, waarna de dief met een schroevendraaier de geldcassette loswrikte.



Achtervolging

De caissière zag de man nog net de winkel verlaten. Ze schreeuwde om hulp. Die kwam ook, in de vorm van de bedrijfsleider. "Ik rende achter de dader aan en sprong in zijn nek", vertelt hij.



Bij de worsteling die ontstond, liet de dief de geldcassette vallen. "Toen stond hij op en bedreigde hij me met een schroevendraaier. Hij zei 'fuck you'."



Greep uit de kassa

Een paar dagen later stal diezelfde dief bijna vijfhonderd euro uit de kassa van het Golden Tulip hotel in Breda. Het hotel zette camerabeelden van de diefstal op Facebook.