Feest op basisscholen Uden, eindelijk weer terug na brand

UDEN - Feest vandaag bij basisscholen De Brink en De Petteflet in Uden. Na twee jaar mochten de leerlingen eindelijk weer terug naar hun eigen schoolgebouw. Die brandde twee jaar geleden tijdens de jaarwisseling af. De kinderen werden sindsdien opgevangen in noodlokalen.

Dat was volgens de leerlingen geen pretje. "Je hoorde alles. Voetstappen en als iemand de deur dichtdeed. Nu is dat niet meer", zegt een meisje.



De brand brak uit rond de jaarwisseling naar 2015. De precieze oorzaak is nog steeds niet bekend. Vuurwerkvandalisme lijkt het meest waarschijnlijk, maar daarvoor is nooit iemand opgepakt.



De leerlingen vierden de terugkeer naar hun oude schoolgebouw in hun mooiste outfit en met ranja en taart. En daarna, moesten ze gewoon weer aan de bak.