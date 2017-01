Vick Versteijnen over zijn Dakar: 'Ik ben blij dat ik nog leef'

TILBURG - Vick Versteijnen uit Tilburg rijdt dit jaar mee met de trucks in de Dakar Rally. Ook voor hem verloopt de loodzware rallywedstrijd niet zonder problemen.

"Na 100 kilometer hoorden we een knal", begint hij zijn verhaal over de laatst gereden etappe (vrijdagavond). "De aandrijfas was losgeslagen. Het was een grote olieregen. Echt een hoop schade. Jammer, maar wel de perfecte tijd om het te hebben. In de proef hadden we het niet meer gered."



Uiteindelijk werd Versteijnen door een auto die chemische stoffen vervoerde naar het bivak gesleept. "In Nederland smijten ze je dan in de bak."



Op de rustdag werd er de hele dag geklust aan de Scania. "Ik ben blij dat ik nog leef. We hadden flink wat werk, een hoop hebben we moeten vernieuwen. We kunnen nu weer verder."Versteijnen hoopt de komende week zich nog in de top 15 van het truckklassement te rijden.