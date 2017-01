Nieuwe voorzitter FC Eindhoven erg ambitieus: 'Eredivisie is het doel'

EINDHOVEN - Frans Janssen is de nieuwe voorzitter van FC Eindhoven. Hij is ingestapt vanwege de hoge ambities bij de club uit de Jupiler League. "Eredivisie is het doel."

FC Eindhoven heeft een nieuwe weg ingeslagen. "Willen we ieder jaar in de Jupiler League spelen of hebben we de ambitie om door te groeien naar de Eredivisie? We hebben uitgesproken dat een club met zo'n mooie historie op het hoogste niveau moet spelen", zegt secretaris Marc Burgers. "Het streven is om aan het eind van het seizoen op de platte kar te staan, maar waarschijnlijk gaat dat wat langer duren. Het is een traject van enkele jaren."



In dat traject was FC Eindhoven aan het werk met twee bestuursleden. "We hebben gezocht naar een enthousiaste voorzitter en die hebben we gevonden: Frans Janssen."



'Stapje voor stapje'

De 46-jarige Janssen is sinds anderhalf jaar terug in Nederland, nadat hij jaren in het buitenland heeft 'rondgezworven'. "Ik kom uit de regio. Toen FC Eindhoven mij benaderde heb ik gezegd: 'Heel graag'. Er is een hoog ambitieniveau. De ambitie spat er echt vanaf", geeft hij aan.



Zelf zit Janssen ook vol ambitie. "Ik ben niet iemand die op de winkel past. De laatste stap moet gezet worden. En de laatste stap is Eredivisie. Maar we gaan geen gekke dingen doen, alles stapje voor stapje." FC Eindhoven presenteerde maandag naast de nieuwe voorzitter met Arne Hamers ook een nieuwe penningmeester. Het clubbestuur gaat daarmee van twee naar vier leden.



Technisch manager Harm van Veldhoven mikt met FC Eindhoven dit seizoen nog op een plaats in de play-offs. "De start van de voorbereiding was fantastisch. We dachten dat we een enorme rol zouden spelen, iedereen begon te dromen. Maar er was weinig balans. We gingen soms door de knieën. We hebben negentien wedstrijden gespeeld en acht keer verloren, dat is te veel."Van Veldhoven zag echter ook potentie. "We hebben nu gekozen voor stabiliteit. In het voetbal koop je geen elftal, dat heeft tijd nodig. We hebben echter wel ambitie, dat ademt de club. Al is de eredivisie een enorme stap. Nu staan we maar drie punten van de vijfde plaats. Dat is nu het doel."