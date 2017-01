Auto belandt in sloot bij Ikea Breda

BREDA - Ter hoogte van woonwinkel Ikea in Breda is maandagavond een auto in de sloot terechtgekomen. De auto kwam op de Kruisvoort door een stuurfout in het water terecht.

De twee inzittenden konden zelf uit het voertuig komen. De opgeroepen berger kreeg de wagen de sloot niet uit. Er kwam een takelwagen ter plaatste om de auto op het droge te helpen.