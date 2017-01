Erik van Loon rijdt tweemaal lek in Dakar: 'Hebben waarschijnlijk steen geraakt'

EERSEL - Erik van Loon is de tweede week van de Dakar Rally begonnen met een dertiende plek. In de tot 161 kilometer omgebouwde zevende etappe gaf Van Loon maandag een kwartier toe op etappewinnaar en klassementsleider Stéphane Peterhansel.

Van Loon kreeg tijdens de rit tweemaal te maken met een lekke band. "Waarschijnlijk hebben we een steen geraakt", vertelt de inwoner van Eersel. "We reden daardoor zowel linksvoor als linksachter lek."



"We hebben maar twee reservebanden bij ons, dus moesten we het rustiger aan doen. Ik denk dat we zo’n zeven minuten hebben verloren daarmee. Helaas."



In het algemeen klassement steeg Van Loon, ondanks het tijdverlies, naar de achttiende plaats.