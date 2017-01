Bert van Dalen (72) filmt reddingsactie en is een ware internethit

ROSMALEN - Het was eigenlijk de eerste keer dat hij een filmpje op Facebook plaatste. Maar het werd meteen een regelrechte hit op internet. De video die Bert van Dalen (72) maakte van een jongetje dat door de brandweer van het ijs wordt gered, is inmiddels al ruim een miljoen keer bekeken. En dat had hij zelf nooit verwacht.

"Ik zag het mannetje op het ijs zitten en de brandweer kwam er aan", vertelt Van Dalen. "Ik besloot het te filmen en op Facebook te zetten. Ik deed dat om te laten zien dat de hulpdiensten veel goed werk doen. Want die krijgen het vaak flink voor de kiezen."En dat zijn actie gewaardeerd wordt, is duidelijk. Het filmpje is bijna anderhalf miljoen keer bekeken en duizenden keren gedeeld. "Een hit op internet. Dat ik dat nog meemaak op mijn leeftijd", zegt Van Dalen lachend. "Ik gebruik Facebook vooral om contact te houden met mensen, zoals mijn kleinkinderen. Ik zet er zelden iets op."De 72-jarige is eigenlijk even een BN'er geworden. "Ach, al die aandacht. Van mij hoeft het allemaal niet zo. Ik heb dat nooit zo bedoeld." Lachend: "Maar eigenlijk is het ook wel leuk."