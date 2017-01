Burgemeester Jan Hamming van Heusden: 'Brabantse onderwereld moet aangepakt'

HEUSDEN - De Brabantse onderwereld is nauw verweven met de maatschappij. Dat zei burgemeester Jan Hamming van Heusden maandagavond in het televisieprogramma Jinek. Hamming schoof aan bij presentatrice Eva Jinek om te praten over de criminele bendes in Noord-Brabant.

Het boek 'De Achterkant van Nederland' van journalist Jan Tromp en hoogleraar Pieter Top beschrijft de invloed van criminele netwerken op het openbare leven. De provincie Brabant speelt daarin een grote rol. Burgemeester Hamming herkent dat wel, zo vertelde hij tegen Jinek. "Ik ben veel tijd kwijt aan het bestrijden van met name harde drugscriminaliteit. Er worden in Heusden regelmatig kwekerijen opgerold. Maar ook is in onze gemeente Turkse maffia actief en er zijn motorbendes."



Volgens Hamming zijn de lijntjes tussen deze bendes kort en weten ze elkaar te vinden. "Ook de zakenwereld is erin betrokken én er is internationale samenwerking. We hebben dat goed in beeld, maar bestrijden is lastig." Verschillende gemeenten in de provincie werken samen om deze criminele bendes aan te pakken. Hamming: "Den Haag zit te slapen."Dat de Brabantse onderwereld verweven is in de maatschappij staat volgens Hamming vast. "De criminele sector uitroeien is van groot belang. Met steun van andere burgemeesters strijd ik daarvoor."Een mogelijke oplossing heeft de Heusdense burgemeester ook: het reguleren van hennepteelt zodat deze wordt losgeknipt van de criminele sector.