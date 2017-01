Chalet camping Fort Oranje in Rijsbergen in vlammen op

RIJSBERGEN - Een chalet op Camping Fort Oranje in Rijsbergen is dinsdagochtend vroeg door brand verwoest. De brand brak rond vijf uur uit. Er was op dat moment niemand in het chalet aanwezig.

Het chalet dat uitbrandde, staat achterop het terrein. De brand was kort maar hevig. De vlammen kwamen metershoog. Van het chalet is niets over.De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.