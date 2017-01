Vandaag in Brabant gaan we misschien weer bootjevaren

EINDHOVEN - Vandaag gaat Rijkswaterstaat bekendmaken hoe ze de problemen rondom de stuw in Grave denkt aan te pakken. Eind december voer een schip tegen de stuw. Inmiddels zijn we bijna twee weken verder en is de Maas bij Grave leeggestroomd.

Rijkswaterstaat wil de scheepvaart op de Maas bij Grave weer zo snel mogelijk op gang brengen en maakt vanmorgen bekend hoe ze dat denkt te gaan doen.

Sybrand Buma, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, gaat vanmiddag op bezoek bij burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch. Ze gaan praten over de bestrijding van de drugscriminaliteit. Aanleiding zijn het boek 'De achterkant van Nederland' en de naderende verkiezingen.

Eerst nog wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met opnieuw wat regen. Het wordt 6 graden.

Een video waarop te zien is hoe een jongetje door de brandweer van het ijs wordt gered in Rosmalen, gaat viraal. Op Facebook is het filmpje al meer dan één miljoen keer bekeken.

Pech voor de liefhebbers van de Aston Martin van Max Verstappen die sinds maandagochtend te koop stond bij Cito Motors. De auto is al verkocht.

De Rijsbergse Mark van Dongen overleed 2 januari nadat zijn ex anderhalf jaar geleden een emmer zwavelzuur over hem heen gooide. Ze kon het niet aan, dat hij het had uitgemaakt.