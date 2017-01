Paaspop presenteert nieuwe namen: DI-RECT, Matt Simons en Javier Guzman

SCHIJNDEL - Matt Simons, Chef’Special en DI-RECT. Deze namen heeft Paaspop toegevoegd aan de line-up van het festival. Eerder maakte de organisatie van het festival in Schijndel de komst van onder meer Doe Maar, Anouk, Tom Odell, Kensington en UB40 al bekend.

In totaal maakte Paaspop dinsdag achttien nieuwe namen bekend, onder wie ook cabaretier Javier Guzman en dj Joost van Bellen. Daarmee staat de teller inmiddels op 76 acts . Daar komen er nog zo’n honderd bij.De traditionele opener van het festivalseizoen is dit jaar van vrijdag 14 tot en met zondag 16 april.De ticketverkoop van het festival op terrein De Molenheide in Schijndel begint donderdag om 10.00 uur.