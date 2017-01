Mogelijk 'heel dikke laag sneeuw' aan het eind van de week: winterweer op komst

Het kleurde afgelopen zaterdag ook al wit, zoals hier in Budel. (Foto: Ben Saanen)

EINDHOVEN - We kunnen ons deze week weer opmaken voor glibberpartijen. De temperaturen gaan dalen, de kans op gladheid neemt toe en er kan sneeuw vallen. "Een heel dikke laag zelfs", volgens weerman Reinout van den Born.

Van den Born vertelt dat de bovenlucht vanaf donderdag heel koud wordt. Dit leidt tot winterse buien en mogelijk dus ook sneeuw. En als het valt, moeten we volgens de weerman van MeteoGroup rekening houden met een dikke laag.



Winterweer

“De sneeuw gaat wel deels wegsmelten”, vertelt hij. “Al zit er volgende week nog duidelijker winterweer aan te komen.”



Woensdag is het nog een zachte dag. In de ochtend kunnen er wat regenbuitjes vallen. ’s Middags komt de zon af en toe door.