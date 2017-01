Tijdelijke dam bij stuw Grave: over twee weken weer scheepvaart mogelijk

GRAVE - Een definitieve oplossing voor de beschadigde stuw bij Grave laat zeker nog een half jaar op zich wachten. Tot die tijd wil Rijkswaterstaat het probleem met een tijdelijke dam oplossen. Als die geplaatst is, kunnen er weer schepen varen op de Maas tussen Sambeek en Grave.

Rijkswaterstaat koos deze oplossing uit twaalf opties. De bouw van de tijdelijke dam start deze week. Het materiaal ervoor is onderweg. Rijkswaterstaat verwacht dat het twee weken duurt voordat de dam klaar is.



Er kan al bijna twee weken niet gevaren worden op de Maas tussen Sambeek en Grave. De stuw werd vernield doordat een Duits binnenvaartschip er tegenaan botste . De tijdelijke dam wordt ongeveer 5,60 meter hoog en dertig meter breed. Als het water op peil is, kan er weer worden gevaren tussen Sambeek en Grave.Tijdens de bouw van de dam laat Rijkswaterstaat het waterpeil geleidelijk stijgen. Dit moet met beleid gebeuren, zodat boten die vastliggen los kunnen komen van de bodem en met het waterpeil omhoog komen.Naast deze tijdelijke oplossing is Rijkswaterstaat ook bezig met het in gang zetten van de reparatie van de stuw, maar dat gaat zeker nog een half jaar duren. De materialen voor deze structurele oplossing zijn al wel besteld.Het binnenvaartschip botste op 29 december tegen de stuw. Het onderzoek naar hoe de Slowaakse schipper de sluis kon missen, ligt bij het Openbaar Ministerie. Door de botsing zijn vijf jukken (beweegbare delen van een stuw) beschadigd en zit er een gat van 25 meter. Het waterpeil in de Maas is sinds het ongeluk drie meter gezakt.Behalve de Maas werd ook het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen getroffen door de beschadigde stuw. Met pompen werd de waterstand daar verhoogd. Drie pompen verplaatsten ieder vijf miljoen liter water per uur. De sluis ging zondagochtend weer open en het kanaal is weer beperkt bevaarbaar.