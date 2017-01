Huisarts half jaar geschorst wegens seksuele relatie met patiënte

EINDHOVEN - Een huisarts in Geertruidenberg mag een half jaar zijn vak niet uitoefenen. De man is geschorst, omdat hij een seksuele relatie heeft gehad met een patiënte, zo heeft het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven bepaald.

De vrouw was de zaak begonnen, omdat ze het gevoel had dat de huisarts haar gebruikte om zijn bestaande relatie nieuw leven in te blazen. De arts beweert dat de patiënte hem gechanteerd heeft. Hij moet zijn praktijk in Geertruidenberg tot 3 juli van dit jaar dicht houden.



De vrouw bracht in oktober 2015 voor het eerst een bezoek aan de dokter. Na haar tweede afspraak vroeg ze aan hem of hij vrijgezel was, waarna seksueel getinte whatsappjes en telefoontjes volgden. Een aantal keren hebben de twee bij de vrouw thuis seks gehad.



Onvoldoende vertrouwen

‘Seksueel contact tussen arts en patiënt: het mag niet, het mag nooit’ is een richtlijn waaraan artsen zich te allen tijde moeten houden, meent het Tuchtcollege.



De instantie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de hulp die de man heeft ingeschakeld ervoor zorgt dat hij in de toekomst wel weerstand biedt aan zijn gevoelens. Ook weet het college niet wat die hulp precies inhoudt.



'Relatie ondanks behandeling'

De man had gewoon beter moeten weten. Het college zet verder vraagtekens bij het verweer van de huisarts in Uitwijk dat de relatie langer heeft geduurd dan hij wilde, omdat de vrouw hem zou hebben bedreigd. Het college acht dit ‘gelet op de inhoud van de Whatsapp-berichten tussen de twee partijen ongeloofwaardig.’