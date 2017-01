Steekpartij op straat in Drunen, dader heeft 'dikke zwarte snor'

DRUNEN - Een man is dinsdagmorgen gewond geraakt bij een steekpartij op de Mozartlaan in Drunen. Volgens de politie is de man in zijn been geraakt.

De steekpartij gebeurde rond kwart voor tien op straat. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Hij is door het ambulancepersoneel behandeld.





De dader is gevlucht. Hij heeft een dikke zwarte snor, is 1,70 meter lang en tussen de 30 en 40 jaar. De dader draagt een bruine jas en een zwarte broek.Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend.