Ontsnappen uit de bajes: Prison Escape komt naar De Koepelgevangenis in Breda

BREDA - Het komende jaar kan en mag er ontsnapt worden uit de Koepel in Breda. De voormalige gevangenis aan de Nassausingel in Breda is vanaf april namelijk het decor van het succesvolle ontsnappingsspel Prison Escape.

Deelnemers krijgen drie uur de tijd om uit de gevangenis te komen door opdrachten uit te voeren. Om het spel levensecht te maken worden de 'gevangenen' onderweg geholpen of juist tegengwerkt door cipiers en medegevangenen die worden gespeeld door tachtig acteurs.



Eerste spel in april

In Breda wordt de eerste editie op vrijdag 7 april gehouden. Het spel wordt zeven keer per weekend gespeeld. Deelname kost tussen de 65 en 75 euro per persoon. Per spel is plaats voor 350 deelnemers. Organisator Real Life Gaming verwacht meer dan dertigduizend bezoekers per jaar.



Het spel werd tot eind december gespeeld in de leegstaande Noordsingelgevangenis in Rotterdam. De organisatie moest op zoek naar een nieuwe bajes, omdat het Rotterdamse complex wordt omgebouwd tot woningen. De Koepel werd tot 2013 gebruikt als penitentiaire inrichting. Daarna werden er twee jaar lang asielzoekers in gehuisvest.