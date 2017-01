Geen 120 kilometer per uur op A59, eerst geluidsschermen bij Vlijmen en Elshout

VLIJMEN - Mensen die in de buurt van de A59 bij Vlijmen en Elshout wonen, kunnen gerust zijn. De maximumsnelheid op deze snelweg zal er voorlopig niet omhoog gaan. Tot uiterlijk 1 januari 2026 mag er maximaal 100 kilometer per uur worden gereden, zo blijkt uit een bekendmaking van Rijkswaterstaat.

Verhoging van die snelheid is pas mogelijk wanneer er in Vlijmen en Elshout geluidsschermen zijn geplaatst, staat in een zogeheten verkeersbesluit. Op veel andere snelwegen in de provincie geldt juist een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur.



Acties tegen verhoging

Onder meer D66 in de gemeenteraad van Heusden, waar Vlijmen onder valt, en een inmiddels opgeheven actiegroep ‘Hoor de A59’ hebben zich in het verleden verzet tegen een hogere maximumsnelheid.