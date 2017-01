Boksbeugel, vlindermes en pepperspray in beslag genomen bij controle langs A2

LIEMPDE - Een boksbeugel, een vlindermes en pepperspray. Deze wapens heeft de politie maandag in beslag genomen bij de controle van een 20-jarige man uit Deil. Dit gebeurde langs de A2 bij Liempde.

De man viel op door zijn rijgedrag. Bij controle van zijn gegevens bleek dat de man in het verleden in aanraking was geweest met de politie voor verboden wapenbezit. Dat bleek ook nu het geval.



De wapens waarvoor de man geen vergunning had, zijn in beslag genomen. De man kreeg een proces-verbaal.