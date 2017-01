Tientallen klachten over 'verkeerschaos' door vuurwerkverkoop in Baarle

BAARLE-NASSAU - Auto's die lukraak op de stoep worden geparkeerd, éénrichtingsverkeer dat niet gerespecteerd wordt en het achterlaten van afval. De burgemeesters van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn het zat en gaan de overlast van vuurwerkkopers tijdens de eindejaarsperiode aanpakken.

Tientallen inwoners dienden een klacht in bij beide gemeenten over de rotzooimakers die vaak ook nog voor een verkeerschaos zorgen.



'Onaanvaardbaar'

Burgemeester Leo Van Tilburg van Baarle-Hertog en burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau hebben de aanpak van de overlast vorige week met elkaar besproken. Ze vinden de terugkerende problemen aan het einde van het jaar 'onaanvaardbaar'.



Om wantoestanden in de toekomst te voorkomen, worden maatregelen genomen. De regels worden in overleg met de politie en vuurwerkhandelaars verder uitgewerkt. Daarna worden de buurtbewoners geïnformeerd over de concrete maatregelen.