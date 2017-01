De zonneauto komt eraan, maar wat hij gaat kosten...

EINDHOVEN - Binnen twee tot drie jaar kunnen er in Nederland zonneauto’s rijden. Auto’s die rijden op zonne-energie dus. Hiervan is Lex Hoefsloot, oud-student van de Technische Universiteit Eindhoven, overtuigd. Samen met een aantal andere oud-studenten van de TU/e bekijkt hij momenteel de mogelijkheden van het op de markt brengen van zo’n auto.

De oud-studenten hebben hiervoor het bedrijf Atlas Technologies opgericht. Met dit bedrijf borduren ze voort op hun ervaringen met Stella en Stella Lux. Met deze laatste zonneauto won het Solar Team van de TU/e in 2015 de World Solar Challenge in de cruiser-klasse. Stella Lux bleek de meest praktische gezinsauto op zonne-energie.



“Een commerciële zonneauto is sowieso haalbaar”, zegt Hoefsloot op basis van onder meer die ervaring. Met Stella Lux zou je volgens hem in Nederland 60.000 kilometer per jaar kunnen rijden. Veel meer dan de gemiddeld 15.000 kilometer die een Nederlander rijdt per jaar.



Werken aan comfort en veiligheid

“Waar we aan moeten werken is het comfort en de veiligheid van de auto. We bekijken nu hoe we dit het beste kunnen aanpakken. We hebben twee mogelijkheden: de auto zelf op de markt brengen of onderdelen voor de auto maken”, legt hij uit.



In beide scenario’s werkt het bedrijf van de oud-studenten nauw samen met andere Nederlandse partijen. In het voorjaar verwacht hij hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.



Uiterlijk en prijs nog onduidelijk

Hoe de commerciële zonneauto eruit gaat zien, moet dan volgens Hoefsloot ook duidelijker zijn. Dat geldt ook voor het prijskaartje dat aan zo’n auto komt te hangen.