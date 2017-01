Toevalstreffer: politie ontdekt hennepkwekerij na inbraak

TILBURG - Na een inbraak in een huis aan de Goirkestraat in Tilburg hebben agenten dinsdag een hennepkwekerij ontdekt. De inbrekers, drie mannen van 20, 24 en 30 jaar oud, werden aangehouden. Bij onderzoek naar de braakschade bleek het pand open te zijn. Op de zolder troffen agenten een hennepkwekerij aan met ongeveer 100 planten.

Een alerte buurtbewoner belde rond tien over vijf de politie dat er mannen probeerde in te breken in een huis aan de Goirksestraat. Meerdere agenten reden naar het huis, waarop de inbrekers het op ‘n rennen zetten.



Via daken en achtertuinen probeerden ze aan de politie te ontkomen, maar na een achtervolging werden de mannen alsnog opgepakt in een tuin aan het Edmond Meeliserf. Een mogelijke vierde inbreker werd niet gevonden. De mannen zitten nog altijd vast.