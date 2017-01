Liana verliest ketting met as van haar oma: 'Ik heb er niet van kunnen slapen'

BREDA - Een lekkere massage bezorgde Liana de Ruiter uit Breda flink wat kopzorgen. De ketting met de as van haar oma doet ze eigenlijk nooit af. Maar voor een massage in de sauna deed ze dat wel. En nu is hem kwijt. Het lijkt ondertussen of heel Brabant mee zoekt naar de ketting, want haar Facebookpost is ondertussen al ruim 24.000 keer gedeeld.

De ketting is van onschatbare waarde voor Liana. Ten eerste omdat de as van haar oma er in zit, maar ook omdat het een bijzondere ketting is die altijd van haar oma is geweest. “De ketting was ooit veel langer en er zaten twee breidoppen aan, die je over de punt van je breipen schuift. Uiteindelijk heeft mijn moeder er de de as van mijn oma in verwerkt en er twee kettingen van gemaakt. Een voor haar en een voor mij.”



Bijzondere band

Liana had een bijzondere band met haar oma. Tot haar tiende jaar heeft haar oma bij haar gewoond en heeft dus een rol gespeeld in haar opvoeding. “Ze was me heel dierbaar.” Daarom was Liana ook zo ontdaan toen ze erachter kwam dat de ketting was verdwenen. “Ik heb er de hele nacht niet van kunnen slapen.”



Liana stopte de ketting voor de massage even in de zak van haar gehuurde badjas. Bij de sauna in Nijmegen hebben ze ondertussen alles binnenstebuiten gekeerd en ook de bij de wasserette waar de badjas naar toe is gebracht, is niks gevonden. “Ik hoop dat iemand hem nog vindt. De kans bestaat natuurlijk ook dat een bezoeker in de sauna hem gevonden heeft en niet weet hoeveel die ketting voor mij betekent.”



Beloning

Daarom heeft de Ruiter nu een beloning van 500 euro uitgeloofd. “Ik hoop dat iemand daarvoor gevoelig is. Je mag hem natuurlijk ook anoniem terugbrengen, bijvoorbeeld bij de sauna.”