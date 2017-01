Bavaria in trek in het buitenland: 50 tot 60 extra banen bij bierbrouwer

LIESHOUT - Er komen tussen de vijftig en zestig extra banen bij Bavaria. Dat maakte de bierbrouwer uit Lieshout dinsdag bekend.

Het gaat om extra productiepersoneel dat wordt ingezet bij de brouwerij in Lieshout. Bavaria timmert momenteel internationaal aan de weg en daardoor is de buitenlandse vraag naar Bavaria-bier toegenomen.



ZIE OOK: Bavaria wil bierverkoop in de Verenigde Staten verdubbelen



Tevreden

“We zijn erg tevreden dat onze strategie nu haar vruchten afwerpt en dat een productieverhoging nodig is om de vraag bij te kunnen houden”, aldus Marcel Voets, directeur personeelszaken.



Bavaria heeft de ambitie om de netto-omzet in een periode van vijf jaar te verdubbelen van 500 miljoen naar één miljard euro.