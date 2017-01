De droom van Caroline komt uit: ieder uur een muzikale ode in Breda aan overleden vriend

BREDA - "Eigenlijk kan ik het nog niet bevatten", zegt Caroline Admiraal (39). Dinsdagmiddag komt haar droom uit. Een zelfgeschreven lied zal vanaf nu ieder uur te horen zijn in Breda via de klokken van de Grote Kerk.

En het gebeurt niet iedere dag dat je zelf een liedje mag uitkiezen bij de kerk. Caroline heeft het voor elkaar gekregen met een veiling van Serious Request.



Ze zag dat stadsbeiaardier Paul Maassen een 'veilingitem' had ingediend bij 3FM. 'Dat zou wel héél mooi zijn', was het eerste wat Caroline dacht.



'Een mooiere ode is er niet'

En dan moest het gaan om het lied Sweet Lips dat ze schreef voor haar voormalige band Skabadivers. Een bandlid, de talentvolle gitarist Sebi, overleed in 2011. Een mooiere ode aan hem, zou er niet zijn, vond ze.



Maar het bod van de veiling steeg maar en steeg maar. "Ik gaf het al snel op." Maar tot haar grote verbazing bood haar vriendin nog wel mee. Een verrassing voor Caroline, bleek later.En nu is het moment daar dat het lied, de eerste twintig seconde weliswaar, voor het eerst afgespeeld gaat worden. "Een heel bijzonder moment."