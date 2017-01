'Janker!' Mathieu van der Poel is kritiek van Niels Albert zat

BIELES - Wordt het parcours voor het WK veldrijden in Luxemburg speciaal gebouwd naar de wensen van Mathieu van der Poel? De Belgische ploegleider Niels Albert vreest van wel. Hij is boos op de WK-organisatie, die vader Adrie betrokken heeft bij het opbouwen van het parcours.

"Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Adrie een parcours zal uitstippelen in het voordeel van Mathieu", zegt Albert tegen het Belgische Sporza. Albert is ploegleider van Wout van Aert, de grote concurrent van Mathieu van der Poel om de wereldtitiel.



Albert noemt het bizar dat de vader van een kanshebber betrokken is bij de organisatie en op die manier veel kennis heeft van het parcours. "Zijn daar geen regels voor?", vraagt hij zich af.



Janker

Mathieu van der Poel vindt de kritiek op zijn vader niet terecht. Vlak voor hij dinsdag in het vliegtuig naar zijn trainingslocatie in Spanje stapte, twitterde hij dat hij Albert maar een 'janker' vindt. "Altijd klagen", staat erbij.



Adrie van der Poel is wel vaker betrokken bij de opbouw van een parcours van een groot toernooi. Hij organiseerde bijvoorbeeld de wereldbekercross in Hoogerheide. "Toen Wout van Aert wereldkampioen werd op het rondje dat mijn vader had uitgezet, hoorde je niemand", zegt Mathieu van der Poel.Adrie is al een paar weken betrokken bij het uitzetten van het parcours voor het WK op zondag 29 januari in het Luxemburgse Bieles. Begin deze maand zat hij al met de organisatie rond de tafel, zo was op Twitter te zien.