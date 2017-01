Brandweerheld die 'kranig ventje' van ijs redt bedolven onder complimenten: 'Wat een klasse!'

ROSMALEN - "Nu was ik toevallig aan het werk, maar al mijn collega's hadden precies hetzelfde gedaan." Als duiker van de beroepsbrandweer redde hij zaterdagmiddag in Rosmalen een klein jongetje van het ijs. Een filmpje daarvan gaat viral. Met als gevolg: héél véél complimentjes voor de duiker en zijn collega's: "Kanjer!" "Toppie!" "Chapeau!" En dat is dan toch wel leuk. De anonieme brandweerheld: "Grappig om te lezen, ja!"

Om 12.58 zaterdagmiddag zette de 72-jarige Bert van Dalen het filmpje op Facebook. Inmiddels is het bijna anderhalf miljoen keer bekeken. Beelden van een klein jongetje dat roerloos op een bevroren plas stond. Even daarvoor gleed hij op zijn sleetje van een heuvel af. Zo kwam hij op het flinterdunne ijs terecht en hij kon er niet meer vanaf.



Redding geslaagd

Maar daar is de duiker van de brandweer. Vastberaden baant hij door ijs en water richting het jongetje. Hij reikt hem een soort drijfplankje aan. Collega brandweermannen trekken het mannetje op het plankje naar de kant. De duiker ziet dat de redding geslaagd is. Bijna geslaagd tenminste. Want even doet hij nog wat extra moeite om het achtergebleven sleetje ook op te halen. Zomaar een Facebookreactie: "Hier schieten de tranen van in m'n ogen. Wat een klasse!"



De duiker is bescheiden. Zijn naam hoeft dan ook niet genoemd te worden. Liever niet zelfs. Want ja: "Ik deed gewoon mijn werk." En verder: "Ik zag dat sleetje van dat jochie een meter of twee bij mij vandaan. Kleine moeite om dat ook te pakken." Hij vervolgt: "Ik wist niet dat er gefilmd werd. Zondagochtend zat mijn dienst erop en zag ik dat filmpje voor het eerst. Toen was het vijftig keer gedeeld en dat vond ik al heel veel!"



Nooit eerder vervulde hij voor zo'n groot online publiek zijn rol. "We maken wel steeds vaker mee dat mensen filmen. Maar dat de beelden het hele land doorgaan, heb ik nog nooit meegemaakt. Heel leuk." De maker van het filmpje plaatste het vooral online als virtueel schouderklopje voor de hulpdiensten. "Want die krijgen het vaak flink voor de kiezen." De bevelvoerder van de duiker uit het filmpje: "Dat is natuurlijk heel aardig."



'Kranig ventje!

Tussen de lofuitingen door, vragen sommigen op Facebook zich af waarom de ouders van het jongetje het ijs niet op gingen om het ventje te redden. De bevelvoerder van de brandweer: "Dat is geen goed idee. Al snap ik wel dat je het als ouder misschien wil doen. Maar je loopt dan het risico zelf door het ijs te zakken en dan is iedereen nog verder van huis." Tot slot is er nog een complimentje voor de andere hoofdrolspeler in het filmje, het jongetje. "Heel goed dat hij zo stil bleef staan en niet ging lopen. Een kranig ventje!"